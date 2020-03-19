У четвер, 19 березня, на Донбасі в зоні проведення ООС вбили українського військового.

Як повідомляє пресцентр штабу ЗСУ, український захисник загинув від кулі ворожого снайпера в Луганській області.

"Збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. На жаль Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній з позиції, що на Луганщині, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець ЗСУ", – йдеться в повідомленні .

Війна на Донбасі Ілюстрація

У ЗСУ підкреслили, що такі дії ворога "не залишаться безкарними".

Нагадаємо, що на Донбасі 19 березня обстріляли позиції Збройних сил України з забороненого озброєння, поранивши одного військовослужбовця.

Терористи застосували заборонені Мінськими домовленостями 120-мм і 82-мм міномети, а також БПМ-1, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня терористи розгорнули нові бойові дії на Донбасі, поранивши трьох українських військовослужбовців.

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