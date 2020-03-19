Головна Новини
19 березня • оновлено в 23:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Військовий ЗСУ загинув від кулі ворожого снайпера на Донбасі

3.5т
Читати матеріал російською

У четвер, 19 березня, на Донбасі в зоні проведення ООС вбили українського військового.

Як повідомляє пресцентр штабу ЗСУ, український захисник загинув від кулі ворожого снайпера в Луганській області.

"Збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. На жаль Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній з позиції, що на Луганщині, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець ЗСУ", – йдеться в повідомленні .

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Ілюстрація

У ЗСУ підкреслили, що такі дії ворога "не залишаться безкарними".

Нагадаємо, що на Донбасі 19 березня обстріляли позиції Збройних сил України з забороненого озброєння, поранивши одного військовослужбовця.

Терористи застосували заборонені Мінськими домовленостями 120-мм і 82-мм міномети, а також БПМ-1, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Військовий ЗСУ загинув від кулі ворожого снайпера на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня терористи розгорнули нові бойові дії на Донбасі, поранивши трьох українських військовослужбовців.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України Донбас загинули військові
Розслідування

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги