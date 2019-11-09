"Військовий злочин": ексчиновник розкрив плани Росії щодо Криму

Росія в анексованому Криму створює "лояльний блок населення", поступово заміщуючи місцевих жителів приїжджими росіянами.

Про це розповіла в ефірі ObozTV колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі. За його словами, такі дії РФ є військовим злочином.

"Будь-яка окупаційна влада просто-напросто змушена формувати лояльний блок населення. Якщо говорити про громадян України, які залишилися в Криму, довіри до них повною мірою немає. Тому на ключові посади, в рамках бонусних програм, заохочують переїжджати до Криму фахівців медицини, освіти, військових і їх родини, які теж повинні бути працевлаштовані", – пояснив ексчиновник.

"Є певні умови, певні програми, певні гроші, підйомні. Був кейс, коли в Армянськ приїхала людина з Краснодарського краю, отримала мільйон рублів підйомних і має відпрацювати там п'ять років. Програми з такими грошима працюють і дають певний результат. Все це називається заміщенням населення", – заявив він.

Куркчі прокоментував дані омбудсмена Людмили Денисової, згідно з якими за 5 років окупації до Криму переселилося близько 140 тис. росіян із різних регіонів.

"Кількість людей, про яких йдеться – оціночна. Сьогодні наближається до 5-10% всього населення Криму. Але якщо проаналізувати стратегічні плани розвитку міст, то вони планують до 2030 року збільшити на 50% тільки населення міста Севастополь. Це не просто демографічний прогноз, це означає, що військовий потенціал буде нарощуватися, людей будуть привозити", – підкреслив він.

Колишній заступник міністра зазначив, що заміщення є військовим злочином, "коли створюються певні умови, щоб частина населення або виїжджала, або її виселяють в інше місце, а замість цього населення привозять своє".

"Тут гібридна форма заміщення, коли певній частині патріотично налаштованих громадян створюються такі умови, щоб вони не мали можливості залишатися там і жити певним життям на окупованій території і переїжджали на материкову частину України", – підкреслив він.

ikrim.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що в Криму навіть прихильники анексії розчарувалися в РФ, а півострів став все більше нагадувати СРСР останніх років свого існування.

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