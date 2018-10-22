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Військовий призов-2018: у ЗСУ прокоментували скандальне ''полювання на призовників''

57.4тЧитати матеріал російською

Скандал у Харківській області, де військовослужбовець спробував посеред вулиці затримати призовника — це вигадана картинка, створена з метою зриву осіннього військового призову в Україні.

Про це в ефірі ObozTV заявив полковник ЗСУ Віктор Шидлюх. За його словами, на відео, яке поширюється у соцмережах, не видно, із якої саме причини було затримано молодого чоловіка.

"Це поширюється тролями, щоб зірвати призов на військову службу, щоб поширювати страшки, нібито армія — це щось страшне. Це навмисно нагнітається така ситуація", — запевнив Шидлюх.

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Він також уточнив, що зараз питання призову покладається на органи місцевого самоврядування, а не на військові комісаріати. У свою чергу питання розшуку людей, які ухиляються від військової служби, покладається, згідно із законодавством, на МВС, зокрема на Національну поліцію. Військові ж у цьому питанні ведуть тільки облік.

"Ніхто не виловлює військовослужбовців, це почесний обов'язок — служити своїй країні. Строкова служба — це служба, яка передбачена законодавством і ухилення від неї тягне за собою кримінальну відповідальність. Тому поширювати страшки, що нібито військкомати з поліцією виловлюють — це некоректно", — підсумував Шидлюх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна витратить на осінній призов 2018 року понад 60 мільйонів гривень.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Віктор Шидлюх
Місце
Україна
Об'єкти
призовоблава на призовниківЗбройні сили УкраїниУкраїна
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Tudaev Nicola
Tudaev Nicola
ахах, вот где пушечное мясо то отлавливают и пишут такие сказки...
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Я б тих, хто ухиляється від військової служби позбавляв громадянства, вони просто його не варті. Для мене вони - падаль.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
уклонение от нее влечет уголовную ответственность. Поэтому распространять страшилки, что якобы военкоматы с полицией вылавливают - это некорректно", - резюмировал Шидлюх. ____________________________________________________________________________________________________ А кто же их тогда вылавливать должен, если за это - уголовная ответственность? Странная логика у чувака...
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Tudaev Nicola
Tudaev Nicola
Аполлон Безобразов, я тоже удивился этой неурядице
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