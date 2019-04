Військовий корабель НАТО увійшов у Чорне море: що відомо

У понеділок, 15 квітня, ракетний есмінець Військово-морських сил США "Росс" увійшов до акваторії Чорного моря.

Про це повідомляється на сторінці в Twitter посольства України у Вашингтоні. Дипломати подякували силам НАТО за підтримку в регіоні.

"Це вже четвертий корабель США, який входить в акваторію Чорного моря від початку року для посилення безпеки і взаємодії із союзниками й партнерами в регіоні", – йдеться в повідомленні.

