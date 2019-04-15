Військовий корабель НАТО увійшов у Чорне море: що відомо

У понеділок, 15 квітня, ракетний есмінець Військово-морських сил США "Росс" увійшов до акваторії Чорного моря.

Про це повідомляється на сторінці в Twitter посольства України у Вашингтоні. Дипломати подякували силам НАТО за підтримку в регіоні.

"Це вже четвертий корабель США, який входить в акваторію Чорного моря від початку року для посилення безпеки і взаємодії із союзниками й партнерами в регіоні", – йдеться в повідомленні.

🇺🇦Есмінець ВМС США "Росс" зараз у Чорному морі

Це вже 4-ий корабель США, Який заходити в акваторію Чорного моря з початку року для Посилення безпеки та роботи з комерційними союзниками та партнерами в РЕГІОНІ.

🇺🇸Many thanks to the US & NATO partners for supporting the Black Sea security! pic.twitter.com/Qny2lfkVEp - UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 15 квітня 2019 р.

Відзначимо, "Росс" оснащений бойовою інформаційно-керуючою системою Aegis; пусковими установками з крилатими ракетами Tomahawk; зенітними ракетами RIM-156 SM-2 або протичовновими ракетами RUM-139 VL-Asroc; різним кулеметно-гарматним озброєнням. Корабель може прийняти на борт один вертоліт.

USS Ross (DDG-71) Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці березня ударне угруповання кораблів НАТО зайшло в Чорне море. В акваторії знаходилися одразу три військові кораблі з Нідерландів, Іспанії та Канади.

Раніше в Міноборони заявили, що в 2019 році майже щомісяця в українські морські порти будуть заходити кораблі НАТО.

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