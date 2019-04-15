|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Військовий корабель НАТО увійшов у Чорне море: що відомо

1.6тЧитати матеріал російською

У понеділок, 15 квітня, ракетний есмінець Військово-морських сил США "Росс" увійшов до акваторії Чорного моря.

Про це повідомляється на сторінці в Twitter посольства України у Вашингтоні. Дипломати подякували силам НАТО за підтримку в регіоні.

"Це вже четвертий корабель США, який входить в акваторію Чорного моря від початку року для посилення безпеки і взаємодії із союзниками й партнерами в регіоні", – йдеться в повідомленні.

Новини
НАТО підтримає Україну в Чорному морі: прийнято пакет допомоги

Відзначимо, "Росс" оснащений бойовою інформаційно-керуючою системою Aegis; пусковими установками з крилатими ракетами Tomahawk; зенітними ракетами RIM-156 SM-2 або протичовновими ракетами RUM-139 VL-Asroc; різним кулеметно-гарматним озброєнням. Корабель може прийняти на борт один вертоліт.

USS Ross (DDG-71)

USS Ross (DDG-71)

Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці березня ударне угруповання кораблів НАТО зайшло в Чорне море. В акваторії знаходилися одразу три військові кораблі з Нідерландів, Іспанії та Канади.

Раніше в Міноборони заявили, що в 2019 році майже щомісяця в українські морські порти будуть заходити кораблі НАТО.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна
Теги
Чорне мореСШАНАТО
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
15
5
Смішно
9
Цікаво
6
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
a alexeyon
a alexeyon
Ватные ссыкуны рыпнетесь на корабль США? Где - дави его блять!! Аааа, чмошники??? Или только на буксиры??
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Питон Каа
Питон Каа
За Порошенко приплыл?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Окраинские блогеры с известной долей вероятности склонны утверждать шта Рашкафсё
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки