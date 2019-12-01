Військовий експерт з України підіграв Росії і "підірвав" пропагандистів: фото

Глава Українського військового порталу Тарас Чмут розкритикував якості катерів "Гюрза-М" (МБАК) за їх непридатність до дій на морі і похвалив російський катер "Соболь".

Про це експерт написав в Twitter. Варто відзначити, що його повідомлення згодом набуло значного поширення в російських ЗМІ.

twitter.com/TarasChmut

"Цікаве фото. Український МБАК (~54 тонни) і російський "Соболь" (~57,5 тонн). Цікаво порівняти обводи корпусу у катерів одного тоннажу. Відразу видно, що МБАКі ніяк не адаптовані ні до швидкості, ні до повноцінних дій в море", – повідомив Чмут.

Цікаве фото. Український МБАК (~ 54 тони) та російський "Соболь" (~ 57,5 т). Цікаво порівняті обводи корпусу в катерів одного тоннажу. Відразу видно, что МБАКі Ніяк НЕ адаптовані ані до швідкості ані до повноцінніх Дій у морі. Сподіваюся, на 8-ми корпусах ВМСУ закінчіть їх закупівлю pic.twitter.com/9awCrqNx3Y - Taras Chmut (@TarasChmut) November 28, 2019

Також Чмут висловив надію, що надалі керівництво Військово-морських сил України припинить закупівлю і взяття на озброєння катерів МБАК.

При цьому проросійські медіа використовували висловлювання експерта, щоб підкреслити "перевагу російської техніки". Закономірні побоювання фахівця видали за декларацію нібито неналежної якості української військової техніки.

Скріншот заголовків російських ЗМІ

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