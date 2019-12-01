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1 грудня • оновлено в 22:21
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Військовий експерт з України підіграв Росії і "підірвав" пропагандистів: фото

13т
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Глава Українського військового порталу Тарас Чмут розкритикував якості катерів "Гюрза-М" (МБАК) за їх непридатність до дій на морі і похвалив російський катер "Соболь".

Про це експерт написав в Twitter. Варто відзначити, що його повідомлення згодом набуло значного поширення в російських ЗМІ.

Військовий експерт з України підіграв Росії і "підірвав" пропагандистів: фото

twitter.com/TarasChmut

"Цікаве фото. Український МБАК (~54 тонни) і російський "Соболь" (~57,5 тонн). Цікаво порівняти обводи корпусу у катерів одного тоннажу. Відразу видно, що МБАКі ніяк не адаптовані ні до швидкості, ні до повноцінних дій в море", – повідомив Чмут.

Також Чмут висловив надію, що надалі керівництво Військово-морських сил України припинить закупівлю і взяття на озброєння катерів МБАК.

При цьому проросійські медіа використовували висловлювання експерта, щоб підкреслити "перевагу російської техніки". Закономірні побоювання фахівця видали за декларацію нібито неналежної якості української військової техніки.

Скріншот заголовків російських ЗМІ

Скріншот заголовків російських ЗМІ

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як влада Індії висловили невдоволення після покупки великої партії російських танків Т-90МС. Операція обійшлася уряду в $ 3,12 млрд.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна
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Иванов Александр
Иванов Александр
Данные по катерам в открытых источниках-и в википедии!!!!!
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Иванов Александр
Иванов Александр
Эксперт не сказал самого главного.... Почему украинский катер (который строили на Порошенковском заводе Ленинская Кузня) и который по многим параметрам хуже российского (скорость катеров составляет 50 миль у российского и 28 у украинского) Вооружение лучше у украинского (но это не линкор пушкой от БМП2 мало кого испугаешь). Так вот -ПОЧЕМУ УКРАИНСКИЙ КАТЕР С БОЛЕЕ ХУДШИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РОВНО В ДВА РАЗА ДОРОЖЕ РОССИЙСКОГО????? 6,2 ляма США за украинский и 3,3 за российский?????
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
В который раз открыт секрет Полишинеля - украинские малые бронированные катера подходят скорее для боевых действий в прибрежной зоне - они весьма уязвимы для штормов, не слишком быстроходны и сравнительно слабо вооружены. Поэтому - морскими (в полной мере) - их (катера) - назвать нельзя. Бить себя ушами по щекам - не надо - никакой трагедии нет.
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