Військовий експерт сказав, як зупинити агресію Росії
Єдиним для України способом зупинити агресію Росії, яка вибудувала свої війська вздовж нашого кордону, є потужна армія.
Про це заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак. Думкою фахівець поділився в інтерв'ю "Фактам".
"Ніяка дипломатія не матиме глобального успіху, якщо вона не спирається на фундамент потужних Збройних сил, які є реальним інститутом стримування", – сказав він.
За словами військового експерта, українська армія сьогодні повинна бути такою, щоб перешкодити ворогові почати агресію ще на етапі розроблення військової операції.
"Агресор повинен знати, що у випадку спроби розв'язати війну його втрати будуть настільки величезними, що йому краще відмовитися від своїх задумів", – підкреслив Бадрак.
Як повідомляв OBOZREVATEL, посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що міжнародна спільнота має притягнути Росію до відповідальності за дії, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.