Військовий експерт сказав, як зупинити агресію Росії

Єдиним для України способом зупинити агресію Росії, яка вибудувала свої війська вздовж нашого кордону, є потужна армія.

Про це заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак. Думкою фахівець поділився в інтерв'ю "Фактам".

"Ніяка дипломатія не матиме глобального успіху, якщо вона не спирається на фундамент потужних Збройних сил, які є реальним інститутом стримування", – сказав він.

Валентин Бадрак стверджує, що зупинити агресію Росії проти України зможе потужна армія

За словами військового експерта, українська армія сьогодні повинна бути такою, щоб перешкодити ворогові почати агресію ще на етапі розроблення військової операції.

"Агресор повинен знати, що у випадку спроби розв'язати війну його втрати будуть настільки величезними, що йому краще відмовитися від своїх задумів", – підкреслив Бадрак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що міжнародна спільнота має притягнути Росію до відповідальності за дії, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

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