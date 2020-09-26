Військовий експерт розповів, що задумала Росія на Донбасі

Росія в питанні розміщення миротворчого контингенту на Донбасі "гне" свою лінію, щоб заморозити на довгі роки конфлікт.

Наявність миротворців ООН лише вздовж лінії розмежування з ОРДЛО, як хоче РФ, не приведе до стабілізації ситуації. Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив військовий експерт, учасник миротворчих місій ООН і операцій багатонаціональних коаліційних сил у різних країнах Владислав Волошин.

Він переконаний, що ставати між ворожими сторонами не найкращий варіант.

"Лінія розмежування з ОРДЛО сьогодні має протяжність понад 400 км. Перекривши миротворцями або міжнародними силами цю лінію, чи буде це наближати до миру й стабілізації в регіоні – величезне питання. Моя думка – ні, тому що ніколи миротворці не могли зупинити палаючий конфлікт. Винятком була Боснія, але й там у миротворців ООН вийшло примусити до миру тільки після підтримки НАТО і серйозних бойових дій. Тому не найкраща практика – ставати між двома ворожими сторонами. Зупинити обстріли навряд чи вийде", – розповів Волошин.

Владислав Волошин під час однієї з місій. Фото з особистого архіву

За його словами, важливо, щоб під час миротворчої операції місія працювала на певній території й доводила ворожі сторони до мирного врегулювання конфлікту. Але Росія, пропонуючи варіант миротворців уздовж лінії розмежування з ОРДЛО, "вдало" забуває власні дії в Молдові.

"Коли Росія заводила свої "миротворчі місії" під егідою країн СНД, наприклад, у Придністров'ї, то ці нібито "миротворці" не ставали між ворожими сторонами – вони брали під контроль якусь територію, якийсь сектор, робили там зону безпеки, й тільки після цього "місія" працювала", – додав Волошин.

У результаті такі "місії" не розв'язують питання врегулювання ситуації, а навіть навпаки.

"І виходять зони заморожених конфліктів – особливо там, де присутня Росія. Там, де вона пропонує свої формати. Думаю, що Радбез ООН це прекрасно розуміє", – додав військовий експерт.

Повністю інтерв'ю можна прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україні буде потрібна допомога миротворців ООН у врегулюванні конфлікту на Донбасі. І хоча це питання поки що відкладено, але не знято з порядку денного.

За словами Резнікова, миротворча місія на Донбасі могла б стати одним із питань переговорів на рівні лідерів країн "нормандської четвірки".

Позиція України в питанні розміщення миротворчого контингенту – їхня присутність на всій території Донбасу аж до кордону з Росією.