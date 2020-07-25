Військовий експерт про "перемир'я" на Донбасі: не можна домовитися з крокодилом

Координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Костянтин Машовець скептично ставиться до домовленостей про припинення вогню на Донбасі.

Як заявив він в інтерв'ю "Фактам", подібного роду "перемир'я" були і раніше, але ні до чого не приводили.

"Навпаки, я вважаю, що підписані домовленості більше нагадують ситуацію, коли тебе б'ють по одній щоці, а ти підставляєш іншу", – зазначив Машовець.

Він згоден, що війну бажано припинити якомога швидше, але це не означає, що війну треба припиняти ціною роззброєння власної армії.

"В особі нашого антагоніста ми маємо людей, які будь-який прояв миролюбності і готовності піти на компроміс сприймають як прояв слабкості. Росія – це не та держава, з якою можна знаходити компроміс. Ви не зможете домовитися з крокодилом, щоб він на вас не напав. Я не розумію, чому наше військово-політичне керівництво цього не розуміє", – наголосив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Костянтин Машовець також заявив, що новий режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня тільки ускладнить життя українським військовим у зоні проведення ООС.