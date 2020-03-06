Військових вирішили обмежити в соцмережах: у Міноборони пояснили ідею

В Україні розробляються документи, які будуть нормувати поведінку військових у соцмережах.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомила заступниця міністра оборони Аліна Фролова. "У нас є документи, які носять рекомендаційний характер, але ми зараз розробляємо саме політики, які б унормувати це питання", – сказала вона.

Фролова зазначила, що гібридна війна особливо небезпечна, а її методи часто змінюються: "Як тільки з'являється можливість нанести точковий удар в якийсь елемент, відразу ворог це робить".

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"Ми маємо приклади розсилки ворогом SMS нашим хлопцям. Тобто установки, які дозволяють на лінії розмежування розкидати есемески – і наші бійці періодично можуть отримувати повідомлення про те, що "вас чекають вдома", що "покиньте позиції", тобто ті речі, які можуть психологічно на них впливати", – пояснила один із прикладів вона.

Як сказала заступниця міністра, проросійські бойовики роблять подібні провокації для підбурювання певних настроїв або "вкидань".

"Наприклад, напередодні Нового року була кинута така інформація, що нібито у нас на Новий рік не було на робочому місці ні начальника Генштабу, ні міністра оборони. Була навіть зроблена така картинка, міністр оборони нібито поїхав до тещі в Підмосков'ї", – розповіла Фролова.

Вона підкреслила, що насправді теща міністра проживає в Україні, він до неї не їздив і в той час практично цілодобово працював.

"Але такі речі вкидаються, вони підхоплюються швидко та створюють фон психологічного нервового напруження", – зазначила Фролова.

Аліна Фролова mil.gov.ua

Під час навчань НАТО в балтійських країнах, як розповіла вона, протягом трьох тижнів було проведено експеримент. "Вони зареєстрували фейкову сторінку цих навчань, і як ви розумієте, на неї підписалися в першу чергу військові, які брали в них участь. Тобто спочатку гортали трошки цю сторінку і військові підписалися, а не верифікуючи її. Таким чином, були виявлені військові, виявлені підрозділи, в яких вони служать, і де вони розташовані", – пояснила заступниця міністра.

Вона визнала, що обмеження в соцмережах "не дуже популярна тема", але вони необхідні.

"Треба розуміти, що якщо людина в армії, то вона не може фотографувати і викладати фото з геолокацією, вона не може публікувати, в якому підрозділі вона знаходиться, вона не може робити багато інших речей, які собі дозволяє людина без погонів", – підкреслила чиновниця Міноборони, додавши, що подібні правила існують у всіх арміях світу.

"Вони повинні усвідомлювати щодо активності в соцмережах, щодо питань, на які вони можуть відповідати. Наприклад, не варто завантажувати собі на телефон російські додатки. А в нас є з цим проблема", – сказала вона.

Зазначимо, на своїй сторінці у Facebook майор Роман Ковальов, якому оголосили сувору догану за критику президента Володимира Зеленського, розкритикував обмеження і видав про це неоднозначну заяву.

"Армія, в якій військовослужбовець не має свободи слова, одного разу починає вбивати мирне населення! Неодноразово доведено на практиці!" – написав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ковальов заявив, що в Україні планують розробити Закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" нібито шляхом обмеження їх прав.

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