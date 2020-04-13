Військові Росії розв'язали кривавий бій на Донбасі: Україна зазнала втрат

У зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі 12 квітня російські найманці вбили українського захисника, ще один наш воїн отримав бойове ураження.

Загалом минулої доби російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру тричі обстріляли позиції ЗСУ. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що ворог вів вогонь поблизу сіл Тарамчук, Водяне та Кримське. Однак військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню та дали рішучу відповідь на усі злочинні дії противника.

Найманці Путіна вбили українського воїна на Донбасі

"Після активного застосування нашими підрозділами штатного озброєння ворог відмовився від подальших провокацій українських підрозділів", – підкреслюють військові, додаючи, що втрати противника уточнюються.

На щастя, з початку цієї доби, 13 квітня, збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. І втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано.

В штабі ООС запевняють, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вербну неділю, 12 квітня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі терористи вбили солдата 93-ї бригади "Холодний Яр" Леоніда Скакуненка.

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