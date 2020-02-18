Головна Новини
18 лютого • оновлено в 09:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Військові Росії раптово пішли в наступ на Донбасі: зав'язався кривавий бій

12.1т
Читати матеріал російською

Вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі.

Вони спробували прорватися через лінію розмежування. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Новини
"Л/ДНР" нахабно вдарили по ЗСУ із забороненої зброї

"Збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Орехово, Кримське, Хутір Вольний. Окупанти ведуть обстріли по нашим захисникам з забороненого мінського угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", – йдеться в повідомленні.

Окупанти почали активно наступати. Станом на 8:40 вівторка на Донбасі тривав бій.

"На жаль, в результаті ворожих обстрілів українські захисники зазнали втрат", – відзначили в ООС.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу 17 лютого озброєні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
43
6
Смішно
5
Цікаво
15
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
после такой новости нужно обязательно кастрюлям-https://vk.com/topic-190066148_40734694
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И что, Россия применила авиацию и тактические ракетные комплексы? Или опять , по старинке, бурятская подводная кавалерия, терзает позиции пидopгoв???
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
- Справедливость
- Справедливость
С 5 часов идет непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы - 120 мм. Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов был ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия открыла ответный огонь, подтягиваются резервы. Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", - сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги