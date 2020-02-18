Військові Росії раптово пішли в наступ на Донбасі: зав'язався кривавий бій

Вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі.
Вони спробували прорватися через лінію розмежування. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.
"Збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Орехово, Кримське, Хутір Вольний. Окупанти ведуть обстріли по нашим захисникам з забороненого мінського угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", – йдеться в повідомленні.
Окупанти почали активно наступати. Станом на 8:40 вівторка на Донбасі тривав бій.
"На жаль, в результаті ворожих обстрілів українські захисники зазнали втрат", – відзначили в ООС.
Втрати противника уточнюються.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу 17 лютого озброєні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.
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