Військові РФ залучали неповнолітніх до війни на Донбасі: Офіс генпрокурора відкрив провадження

Офісом Генпрокурора розпочато провадження за численними фактами залучення неповнолітніх до участі у збройному конфлікті на Донбасі.

Як сказано в повідомленні пресслужби, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про чергові факти порушення законів і звичаїв війни в ході збройного конфлікту на сході держави (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Встановлено, що ватажками незаконних збройних формувань, контрольованих Російською Федерацією, починаючи з 2014 року, масово застосовується практика вербування та залучення неповнолітніх з тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей до участі в бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань", – сказано в заяві.

Відзначається, що участь у військових діях забороняється ст.4 Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини, який Росія, як і Україна з іншими країнами, ратифікувала.

Досудове розслідування проводитимуть Головні управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

"В даний час вироками судів 29 неповнолітніх громадян України засуджені за участь у збройному конфлікті в складі незаконних збройних формувань", – додали в Офісі генпрокурора.

Ілюстрація фото з соцмереж

Як писав OBOZREVATEL, раніше СБУ розкрила правду про пропаганду і переслідуваннях в "Л/ДНР", розповівши, як Росія навчає місцевих журналістів брехати про Україну і Донбасі.