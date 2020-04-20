За минулу добу, 19 квітня, на Великдень російські окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Втрат серед українських захисників немає. При цьому наші військові знищили двох терористів і ще двох поранили.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, ворог відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

У Широкино окупанти обстріляли позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Павлополя був помічений ворожий снайпер.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" збройні формування РФ застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю проти захисників Луганського.

З початку поточної доби, 20 квітня, російські окупаційні війська активності не проявляли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в період з 7 по 17 квітня 2020 року стало відомо про нові втрати російських окупаційних військ на Донбасі.