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20 квітня • оновлено в 08:57
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/ Розслідування

Військові Путіна напали на ЗСУ на Великдень та жорстко поплатилися: є вбиті

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За минулу добу, 19 квітня, на Великдень російські окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Втрат серед українських захисників немає. При цьому наші військові знищили двох терористів і ще двох поранили.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, ворог відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

У Широкино окупанти обстріляли позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Павлополя був помічений ворожий снайпер.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" збройні формування РФ застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю проти захисників Луганського.

З початку поточної доби, 20 квітня, російські окупаційні війська активності не проявляли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в період з 7 по 17 квітня 2020 року стало відомо про нові втрати російських окупаційних військ на Донбасі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Донбас Збройні сили України
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Жители Донбасса это оккупанты?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кого они оккупировали?
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Wick John
Wick John
Пишите сразу что пи.даргам. нужны гроши на новые детали
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