Війська відвели, але війна триває: "Л/ДНР" розбушувалися на Донбасі

Незважаючи на те, що на Донбасі почалося активне відведення військ, терористи за 26 червня 39 раз порушили режим припинення вогню. Із них 13 раз – із застосуванням заборонених мінських угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.

Так, противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

У підсумку, чотири українських військовослужбовців отримали поранення, ще троє – бойові травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь із озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки, у відповідь знищили двох окупантів.

ЗСУ на Донбасі bigmir) net

Найактивніші обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Там противник 24 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Ще 15 раз вогонь відкривався у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

З початку поточної доби, 27 червня, ворог 10 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про успіхи ЗСУ на Донбасі. Захисники України продовжують закріплюватися на відбитих у терористів територіях.

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