Вночі 22 лютого диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань Російської Федерації спробувала прорватися через лінію зіткнення на Донбасі.

Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на українські позиції поблизу населеного пункту Новотошківське, повідомляє пресцентр штабу ООС.

Війська Росії знову пішли в наступ на Донбасі УНН

"Підрозділи Об'єднаних сил своєчасно виявили ворога і черговими вогневими засобами відбили атаку. В результаті бойового зіткнення ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила. При цьому, ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав у Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Окупанти спробували прорватися через лінію розмежування. Бої почалися о 5:00 ранку відразу на декількох ділянках: Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вольний. ЗСУ оборонялися.

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