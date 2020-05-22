Війська Росії влаштували ЗСУ пекельний бій на Донбасі: багато жертв

Минулої доби, 21 травня, внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ на Донбасі Україна втратила одного мужнього захисника, двоє воїнів отримали поранення та ще п’ятеро – бойові травмування.

Провокації ворога не залишилися без відповіді – ЗСУ поранили щонайменше чотирьох російських окупантів. Про це повідомляє пресцентр ООС на сторінці у Facebook.

Загалом за минулу добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донбасі розв’язалися пекельні бої

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь п’ять разів:

неподалік Широкиного, Павлополя, Старогнатівки, Авдіївки та Богданівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник стріляв:

біля Кримського – зі 120-мм мінометів,

біля Трьохізбенки – з мінометів 82-го калібру.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 21 травня mediarnbo.org

"Наші військовослужбовці, утримуючи оборону, діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Будь-які злочинні спроби збройних формувань РФ загострити ситуацію в районі операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися підрозділами зі складу Об’єднаних сил за допомогою наявних вогневих засобів", – зазначають в штабі ООС.

Водночас підкреслюється, що від початку цієї доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вели вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Богданівки, а неподалік Верхньоторецького застосовували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

На щастя, за нинішню добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Луганщині у результаті обстрілу окупантами вантажного автомобіля 21 травня загинув український військовий.

У мережі показали наслідки обстрілу терористами на Луганщині 21 травня вантажного автомобіля ЗСУ, під час якого загинув український захисник і ще п’ятеро отримали поранення.

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