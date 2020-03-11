У вівторок, 10 березня, збройні формування Російської Федерації 17 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, влаштувавши бій під населеним пунктом Піски.

За добу вбили трьох героїв і ще 9 отримали поранення. Подробиці боїв повідомив у Facebook пресцентр Операції Об'єднаних сил.

Противник використав заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Крім цього, помітили роботу снайперської пари.

Війська Росії влаштували ЗСУ пекельний бій і вбили 3 воїнів 112 Україна

Вісім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

тричі поруч із населеним пунктом Піски – з протитанкового ракетного комплексу – 2 ракети, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік від Новоселівки Другої – з міномета калібру 82 мм – 10 мін, а також із гранатометів різних систем;

поруч з Авдіївкою – з міномета калібру 82 мм – 5 мін, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Василівки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Павлопіль – снайперський вогонь;

неподалік від Широкиного – з мінометів калібру 82 мм – 11 мін.

Ситуація на Донбасі mediarnbo.org

Також дев'ять обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі поблизу Оріхового – з мінометів калібру 120 мм ворог випустив 10 мін, із 82-мм міномета – 5 мін, а також вівся обстріл зі станкового протитанкового гранатомета;

недалеко від населеного пункту Хутір Вольний – із мінометів калібру 82 мм – 10 мін, а також зафіксовано обстріли з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

в районі Новоалександровки – з міномета калібру 120 мм – 2 міни, а також 3 постріли зі станкового протитанкового гранатомета;

поруч із Луганським – із мінометів калібру 82 мм – 9 хв, а також противник вів обстріл із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

неподалік від Миронівського – з 120-мм міномета – 2 міни;

поруч із Новолуганським і Залізним – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

в районі Новгородського – з міномета калібру 82 мм – 4 міни, а також вогонь вівся з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На всі ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь.

Також повідомляється, що противник тричі відкривав провокаційні обстріли з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї в районі ділянки розведення №3 Богданівка – Петровське. Підрозділи Об'єднаних сил вогонь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Уточнили в українському штабі і деталі бою під Пісками: "Російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Піски. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізували з бойовою травмою".

Крім цього, в результаті ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще один отримав бойову травму.

Із початку поточної доби, 11 березня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня під селищем Піски на Донбасі терористи влаштували масштабний обстріл з артилерії. Вони відкрили вогонь по військовій вантажівці ЗСУ зі протитанкового ракетного комплексу.

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