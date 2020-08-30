Війська Росії влаштували нові провокації на Донбасі – штаб ООС
За добу 29 серпня ЗСУ зафіксували на Донбасі два порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих у межах переговорів ТКГ. Противник, зокрема, проявив вогневу активність.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами, повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.
Зазначається, що вранці минулої доби українські військові помітили, як зі сторони тимчасово непідконтрольної Ужівки ворог проводив інженерні роботи в бік позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Водяне. Тоді як по обіді російсько-окупаційні війська здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї неподалік Зайцевого.
"Постріли були провокативними, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали", – запевнили в штабі ООС.
Там підкреслили, що від початку цієї доби, 30 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, обстрілів з боку противника не зафіксовано й серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.
"Підрозділи, залучені до проведення Операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", – зазначають захисники України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіцер ЗСУ полковник Анатолій (Штріліц) Штефан заявив про смерть двох російських окупантів на Донбасі. За його словами, вони померли 28 серпня в результаті підриву НВУ в межах своїх позицій.