Війська Росії влаштували нові провокації на Донбасі – штаб ООС

За добу 29 серпня ЗСУ зафіксували на Донбасі два порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих у межах переговорів ТКГ. Противник, зокрема, проявив вогневу активність.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами, повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що вранці минулої доби українські військові помітили, як зі сторони тимчасово непідконтрольної Ужівки ворог проводив інженерні роботи в бік позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Водяне. Тоді як по обіді російсько-окупаційні війська здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї неподалік Зайцевого.

"Постріли були провокативними, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали", – запевнили в штабі ООС.

Там підкреслили, що від початку цієї доби, 30 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, обстрілів з боку противника не зафіксовано й серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.

"Підрозділи, залучені до проведення Операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", – зазначають захисники України.

Ранкове зведення штабу ООС щодо ситуації на Донбасі (Facebook Операція Об’єднаних сил)

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіцер ЗСУ полковник Анатолій (Штріліц) Штефан заявив про смерть двох російських окупантів на Донбасі. За його словами, вони померли 28 серпня в результаті підриву НВУ в межах своїх позицій.