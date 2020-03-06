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6 березня • оновлено в 09:05
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/ Розслідування

Війська Росії вдарили ракетами по ЗСУ: пролилася кров

14.2т
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Один воїн ЗСУ поранений та ще двоє бійців Об'єднаних сил отримали бойове ураження на Донбасі 5 березня.

Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Війська Росії вдарили ракетами по ЗСУ: пролилася кров

Один обстріл був зафіксований в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поблизу населеного пункту Авдіївка – з міномета калібру 82 мм, зі станкового протитанкового гранатомета (чотири постріли), а також з протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник скоїв дев'ять обстрілів наших позицій, а саме:

  • двічі поруч із Зайцевим – з 82-мм мінометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • неподалік Новотошківського – з міномета калібру 120 мм (10 мін);

  • чотири рази в районі населеного пункту Оріхового – зі ствольної артилерії калібру 122, з мінометів калібру 120 мм;

  • поблизу Новозванівки – з протитанкового ракетного комплексу;

  • поруч з Луганським – зі станкового протитанкового гранатомета, а також із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Крім цього, за минулу добу противник зробив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих немає. Вогонь українські захисники не відкривали – з нашого боку режим тиші був дотриманий", – повідомили в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російсько-окупаційні війська з самого ранку 5 березня почали атакувати позиції Об'єднаних сил на Донбасі, скоївши п'ять обстрілів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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hunt andres
hunt andres
Опять загадочные "боевые поражения"))))
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Ternenko Vadim
Ternenko Vadim
Мочить в сортире чубатых фашистов
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васильевич василий
васильевич василий
Еррдоган попросил лупить чубатых
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