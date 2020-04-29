Війська Росії вдарили по ЗСУ пекельною зброєю: наслідки потрапили на відео

Ірина Кулініч Розслідування 08:05, 29.04.2020 Оновлено: 08:08, 29.04.2020

Українські воїни показали обстріли терористів біля Мар'їнки і Катеринівки, а також під Кримським на Луганщині.

Відео опублікували на сторінці 93-й окремої механізованої бригади "Холодний яр" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Позиції ЗСУ на Луганщині піддалися обстрілу 152 міліметровими артилерійськими снарядами. Ймовірно, використовувалися самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація".

Війська Росії вдарили по ЗСУ пекельною зброєю і потрапили на відео
Скріншот із відео

На відео видно осколки снарядів завбільшки з бойовий ніж. "А тепер уявіть, що роблять із людським тілом кілька десятків таких смертоносних шматків металу. Від такого не врятує жоден бронежилет. Ще раз нагадаємо що ця зброя, м'яко кажучи, заборонена відповідно до Мінських домовленостей. Але коли це зупиняло РФ?" – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 квітня російські окупаційні війська 17 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів із важкої артилерії загинув один захисник України.

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