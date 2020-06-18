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Війська Росії вдарили по ЗСУ із забороненої зброї

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Розслідування
1,3 т.
Війська Росії вдарили по ЗСУ із забороненої зброї

Війна на Донбасі

Ніхто з українських військових не постраждав на Донбасі в результаті бойових дій у четвер, 18 червня.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС в Facebook, російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим тиші, застосувавши заборонені міномети калібру 120 мм, а також гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Вони обстріляли позиції захисників України в районі населених пунктів Мар'їнка, Авдіївка, Кримське та Оріхове.

"Наші воїни негайно відреагували на всі можливі загрози з боку загарбника і змусили його припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються", – сказано в повідомленні.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "тиша" дотримувався.

Зведення ООС, 18 червня. Джерело: Міністерство оборони України

Зведення ООС, 18 червня. Джерело: Міністерство оборони України

Війська Росії вдарили по ЗСУ із забороненої зброї

Війська Росії вдарили по ЗСУ із забороненої зброї

Війська Росії вдарили по ЗСУ із забороненої зброї

Війська Росії вдарили по ЗСУ із забороненої зброї

Як писав OBOZREVATEL, 17 червня війська Росії обстріляли українських військових з гранатометів, мінометів, великокаліберних кулеметів. В результаті один український військовий загинув, один поранений.

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