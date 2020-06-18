Ніхто з українських військових не постраждав на Донбасі в результаті бойових дій у четвер, 18 червня.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС в Facebook, російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим тиші, застосувавши заборонені міномети калібру 120 мм, а також гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Вони обстріляли позиції захисників України в районі населених пунктів Мар'їнка, Авдіївка, Кримське та Оріхове.

"Наші воїни негайно відреагували на всі можливі загрози з боку загарбника і змусили його припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються", – сказано в повідомленні.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "тиша" дотримувався.

Зведення ООС, 18 червня. Джерело: Міністерство оборони України

Війська Росії вдарили по ЗСУ із забороненої зброї

Війська Росії вдарили по ЗСУ із забороненої зброї

Як писав OBOZREVATEL, 17 червня війська Росії обстріляли українських військових з гранатометів, мінометів, великокаліберних кулеметів. В результаті один український військовий загинув, один поранений.