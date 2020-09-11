Війська Росії тричі за добу атакували позиції ЗСУ – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 10 вересня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. Вони обстріляли зі стрілецької зброї позиції ЗСУ біля Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і було надано гарантії безпеки.

Українські захисники зброю у відповідь не застосовували, бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було. Про це повідомляє в ранковому зведені щодо ситуації на сході штаб ООС у Facebook.

Зазначається, що завдяки оперативності українських розвідників, дії противника було спрогнозовано завчасно, тому нашим захисникам швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців ОС, а й представників СЦКК та ОБСЄ.

Водночас ще два ворожі обстріли бійці ЗСУ зафіксували на ділянці фронту поблизу Золотого. Спершу противник застосував трасуючу кулю для підпалу трави, а згодом відкрив вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї.

Від початку цієї доби, 11 вересня, запевняють у штабі ООС, режим припинення вогню зберігається повною мірою. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Крім військовослужбовців ЗСУ, у районі проведення операції належно виконують свої завдання й інші складові сил оборони.

А в прифронтових районах сапери ДСНС України продовжують розміновувати території: вже розчищено більш ніж дев’ять гектарів та передано на знищення 206 вибухонебезпечних предметів.

Також, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Зокрема, минулої доби завершено відновлення 18 будинків, ще на 25 об’єктах роботи тривають.

"Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", – підкреслюють військові.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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