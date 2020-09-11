Війська Росії тричі за добу атакували позиції ЗСУ – штаб ООС

ЗС РФ зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських захисників біля н. п. Шуми
Також біля Золотого вони застосували трасуючу кулю для підпалу трави, а згодом відкрили вогонь по ЗСУ
Українські бійці зброю у відповідь не застосовували, втрат і поранень серед особового складу ОС не було
Упродовж минулої доби, 10 вересня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. Вони обстріляли зі стрілецької зброї позиції ЗСУ біля Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і було надано гарантії безпеки.
Українські захисники зброю у відповідь не застосовували, бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було. Про це повідомляє в ранковому зведені щодо ситуації на сході штаб ООС у Facebook.
Зазначається, що завдяки оперативності українських розвідників, дії противника було спрогнозовано завчасно, тому нашим захисникам швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців ОС, а й представників СЦКК та ОБСЄ.
Водночас ще два ворожі обстріли бійці ЗСУ зафіксували на ділянці фронту поблизу Золотого. Спершу противник застосував трасуючу кулю для підпалу трави, а згодом відкрив вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї.
Від початку цієї доби, 11 вересня, запевняють у штабі ООС, режим припинення вогню зберігається повною мірою. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Крім військовослужбовців ЗСУ, у районі проведення операції належно виконують свої завдання й інші складові сил оборони.
А в прифронтових районах сапери ДСНС України продовжують розміновувати території: вже розчищено більш ніж дев’ять гектарів та передано на знищення 206 вибухонебезпечних предметів.
Також, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Зокрема, минулої доби завершено відновлення 18 будинків, ще на 25 об’єктах роботи тривають.
"Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", – підкреслюють військові.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 вересня відбулося термінове засідання ТКГ, на якому українська сторона погодилася проінспектувати 10 вересня позицію біля н.п. Шуми під керівництвом ОБСЄ разом із представниками сторін конфлікту на Донбасі, зокрема й терористами "ДНР".
Після переговорів ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що скасував свій наказ про "знищення інженерних споруд ЗСУ". Хоча жодних порушень умов перемир’я з боку України на цій ділянці фронту не було, що підтвердила і ОБСЄ.
Втім призначена спільна інспекція в районі села Шуми Донецької області 10 вересня не відбулася.
Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про зрив Росією домовленостей про інспекцію та висування нових неприйнятних вимог.
Пізніше Офіс президента України офіційно заявив про зрив інспекції.
Натомість російсько-окупаційні війська відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми Донецької області.
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