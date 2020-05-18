Війська Росії розпалили криваві бої на Донбасі: багато поранених і вбитих

Збройні формування Російської Федерації 8 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил Донбасі 17 травня, внаслідок чого троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Водночас у відповідь ЗСУ знищили двох російських окупантів та ще двох поранили. Про це повідомляє пресцентр ООС на сторінці у Facebook.

Під час обстрілів противник використовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю.

Війна на Донбасі

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив сім обстрілів:

тричі неподалік Авдіївки – з мінометів 82-го калібру, випустивши 24 міни, а також автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Водяного – застосовував БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17;

біля Славного та Невельського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд із Пісками – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ порушили режим припинення вогню поруч з Новоолександрівкою, використавши автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 17 травня mediarnbo.org

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожу активність. Загарбники отримали адекватну відповідь від українських воїнів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку цієї доби російські збройні формування Росії на Донбасі активності не проявляли. Втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російсько-окупаційні війська 17 травня під Донецьком поранили українського військовослужбовця. Терористи влаштували обстріл в районі населеного пункту Піски, застосувавши гранатомети і великокаліберні кулемети.

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