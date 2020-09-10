Війська Росії притихли на Донбасі – штаб ООС
За минулу добу, 9 вересня, ЗСУ не зафіксували обстрілів та інших порушень режиму повного й всеосяжного припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі. На всій лінії розмежування спостерігалася тиша.
Про це йдеться у ранковому зведені щодо ситуації на сході від штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook. Там підкреслили, що нині паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи ОС та інших складових сил оборони продовжують гасити осередки вогню на Донеччині та Луганщині.
Зокрема, в середу військові разом із рятувальниками ліквідували низку пожеж поблизу Катеринівки, Новоселівки Другої, Чистого Лимана та Новозванівки.
За даними штабу ООС, від початку четверга, 10 вересня, в смугах відповідальності наших бригад обстрілів із боку противника теж не зафіксовано.
"Повний і всеосяжний режим припинення вогню зберігається повною мірою. Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", – запевняють військові.
Крім військовослужбовців ЗСУ, у районі проведення операції належно виконують свої завдання інші складові сил оборони. Тоді як у прифронтових районах сапери ДСНС України продовжують розміновувати територію: розчистили вже понад десять гектарів та передали на знищення 92 вибухонебезпечні предмети.
Також, задля мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років, рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Зокрема, минулої доби завершено відновлення 17 будинків, ще на 25 об’єктах роботи тривають.
Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на терміновому засіданні Тристоронньої контактної групи 9 вересня Україна разом із представниками координатора від ОБСЄ погодилася проінспектувати ділянку позицій ЗСУ біля Шумів на Донеччині.
Українські представники ОРДЛО в Тристоронньої контактній групі Денис Казанський і Сергій Гармаш висловили свої побоювання з приводу рішення ТКГ.
В Офісі президента пояснили, що українська сторона погодилася на інспекцію, щоб спростувати фейки окупантів і не допустити нових провокацій. Юридично інспекцію позицій проводитиме посередник – ОБСЄ, а не сторони конфлікту, проте в супроводі представників сторін.
"Республіка" вирішила відправити на інспекцію генерал-майора ЗС Росії Руслана Якубова (Вахітова). Відомо, що його внесено до бази "Миротворця".
Також ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що скасував свій наказ про "знищення інженерних споруд Збройних сил України".
Українці негативно відреагували на рішення ТКГ. Політики, військовослужбовці, журналісти розцінили його як приниження і зраду. Також Верховну Раду закликали негайно відреагувати на це.