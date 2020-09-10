Війська Росії притихли на Донбасі – штаб ООС

За минулу добу, 9 вересня, ЗСУ не зафіксували обстрілів та інших порушень режиму повного й всеосяжного припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі. На всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

Про це йдеться у ранковому зведені щодо ситуації на сході від штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook. Там підкреслили, що нині паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи ОС та інших складових сил оборони продовжують гасити осередки вогню на Донеччині та Луганщині.

Зокрема, в середу військові разом із рятувальниками ліквідували низку пожеж поблизу Катеринівки, Новоселівки Другої, Чистого Лимана та Новозванівки.

За даними штабу ООС, від початку четверга, 10 вересня, в смугах відповідальності наших бригад обстрілів із боку противника теж не зафіксовано.

"Повний і всеосяжний режим припинення вогню зберігається повною мірою. Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", – запевняють військові.

Крім військовослужбовців ЗСУ, у районі проведення операції належно виконують свої завдання інші складові сил оборони. Тоді як у прифронтових районах сапери ДСНС України продовжують розміновувати територію: розчистили вже понад десять гектарів та передали на знищення 92 вибухонебезпечні предмети.

Також, задля мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років, рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Зокрема, минулої доби завершено відновлення 17 будинків, ще на 25 об’єктах роботи тривають.

Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Зведення штабу ООС щодо ситуації на Донбасі за 9 вересня. Facebook Операція об’єднаних сил

Зведення штабу ООС щодо ситуації на Донбасі. Facebook Операція об’єднаних сил

Як повідомляв OBOZREVATEL: