Війська Росії пішли в атаку на ЗСУ на Донбасі й поплатилися: деталі боїв

Збройні формування Росії шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі 16 травня, але нарвалися на потужну відсіч і поплатилися за такі дії.

За даними розвідки, українські військовослужбовці поранили одного російського окупанта. Водночас із початку цієї доби противник знову вдався до порушення режиму тиші, внаслідок чого поранення отримав воїн ЗСУ, повідомляє пресцентр ООС на сторінці у Facebook.

Ворог обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так, по українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти скоїли п’ять обстрілів:

неподалік Новотроїцького, Гранітного, Авдіївки, а також двічі поруч із Лебединським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" загарбники стріляли один раз:

біля Новгородського – із заборонених до розміщення на лінії зіткнення мінометів калібру 120 мм, випустивши 30 мін.

"Українські воїни на такі злочинні дії противника з відповіддю не забарилися та відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах загарбників. Збройні формування РФ отримали гідну відсіч", – йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що з початку 17 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник уже двічі обстріляв позиції ЗСУ біля Авдіївки – з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. Тоді як втрати противника уточнюються.

Додамо, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Росії увечері 16 травня обстріляли будинки мирних жителів у Водяному Донецької області.