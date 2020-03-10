Війська Росії підло ударили по ЗСУ з безпілотників: пролилася кров захисника України

Один український воїн отримав бойове ураження 9 березня на Донбасі в результаті атаки на ЗСУ з боку найманців Росії.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню.

Ворог також обстріляв санітарний автомобіль за допомогою літальних апаратів. Терористи скинули два заряду ВОГ-17 на дах транспортного засобу, яка мала маркувальні емблеми Червоного хреста.

Чотири обстрілу були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поруч з населеними пунктами Широкине і Гнутове – з БПЛА ворог скинув ВОГ-17;

двічі неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Шість обстрілів противник зробив в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поруч з Оріховим – з міномета калібру 120;

поблизу Зайцевого – з 82-мм міномета;

неподалік Водяного – з міномета калібру 82 мм, а також зафіксовано 4 постріли з станкового протитанкового гранатомета;

в районі населених пунктів Новолуганське, Луганське і Травневе – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 березня терористи обстріляли з ПТРК вантажівка ЗСУ на Донбасі – одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

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