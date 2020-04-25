Війська Росії підло ударили по ЗСУ на Донбасі: є поранені з обох сторін

Збройні формування Російської Федерації за добу 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українців військових отримали поранення.

Як повідомив прес-центр ООС, 24 квітня противник застосував проти ЗСУ заборонені міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Терористи вдарили по ЗСУ

"Наші військовослужбовці з наявних вогневих засобів давали окупаційним підрозділам гідну відповідь на кожен обстріл та вчасно і жорстко припиняли злочинну збройну активність", – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними розвідки, українські бійці поранили щонайменше одного окупанта.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" підрозділи ЗСУ зафіксували п’ять порушень режиму "Тиша". Неподалік Павлополя ворог з мінометів калібру 82 мм випустив по українских позиціях 23 міни, а біля Лебединського вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По оборонцях Старогнатівки терористи двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а захисників Широкиного надвечір обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Зранку по опорних пунктах Об’єднаних сил поруч з Оріховим противник випустив 20 мін 120-го калібру, а по опівдні оборонців населеного пункту Хутір Вільний обстріляв з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Згодом російські найманці вели вогонь з 120 мм та 82-мм мінометів по захисниках Новоолександрівки, використавши загалом 30 мін. Позиції українських військових поруч із Новотошківським загарбники обстріляли з мінометів 120-го калібру, а по оборонцях Новозванівки застосували 82-мм міномети, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Агресивні дії противника отримали належну оцінку з боку захисників України.

Від початку цієї доби російські найманці відкривали вогонь по позиціях в районі Авдіївки з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У відповідь військові ЗСУ оперативно застосовували чергові вогневі засоби.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня в Луганській області збройні формування Росії вкотре обстріляли позиції українських Об’єднаних сил. Внаслідок ворожого кулеметного вогню один український військовослужбовець отримав поранення.