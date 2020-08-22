Війська Росії один раз порушили режим тиші на Донбасі – штаб ООС

Протягом суботи, 22 серпня, ситуація у районі проведення ООС у Донецькій та Луганській областях залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Від початку поточної доби там зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні ООС у Facebook. Зазначається, що противник здійснив один постріл із ручного протитанкового гранатомету біля Мар’їнки. Військовослужбовці Об’єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.

Водночас, на інших ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Зазначається, що підрозділи ДСНС Об’єднаних сил проводять профілактичні заходи на території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення. Зокрема:

сапери розмінували більше дев’яти гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 136 знайдених вибухонебезпечних предметів

рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 5 будинків. Ще на тридцяти дев’яти об’єктах роботи продовжуються.

З початку доби в зоні ООС зафіксовано один випадок порушення режиму тиші. Facebook Операції Об'єднаних Сил

Військовослужбовці ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали. Facebook Операції Об'єднаних Сил

Як повідомляв OBOZREVATEL: