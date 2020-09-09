Війська Росії не порушували режиму тиші на Донбасі – штаб ООС

Протягом вівторка, 8 вересня, обстрілів та інших порушень режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі зафіксовано не було.

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша. Про це повідомляє в ранковому зведені щодо ситуації на сході штаб Операції Об’єднаних сил у Facebook.

"Підрозділи ОС постійно перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної ситуації та підступних дій противника", – інформують військові.

Водночас зазначається, що двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали бойові травмування від вибуху міни ПМН-2 під час проведення інженерних робіт у тилу наших позицій. Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та госпіталізували, стан їхнього здоров’я задовільний.

У штабі ООС підкреслюють, що від початку цієї доби, 9 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів із боку противника теж не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.

Нині, крім бійців ЗСУ, в районі проведення ООС належно виконують свої завдання й інші складові сил оборони. Так, у прифронтових районах сапери ДСНС України розмінували вже майже вісім гектарів території та передали на знищення 53 вибухонебезпечні предмети.

Також для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Зокрема, лише за минулу добу завершено ремонт 15 будинків, ще на 28 об’єктах він триває. Загалом із початку проведення ООС вже відновлено 1287 будинків.

Військові запевняють, що ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою.

Зведення штабу ООС щодо ситуації на Донбасі за 8 вересня. Facebook Операція об’єднаних сил

Зведення штабу ООС щодо ситуації на Донбасі. Facebook Операція об’єднаних сил

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня збройні формування Російської Федерації порушили режим повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. Вони зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета здійснили поодинокі провокативні постріли в бік українських позицій біля Кам’янки, що на Донеччині.