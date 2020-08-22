Війська Росії не порушували режим тиші на Донбасі – штаб ООС

Протягом п’ятниці, 21 серпня, обстрілів та інших порушень режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі зафіксовано не було.

Як повідомив пресцентр штабу ООС у Facebook, режим тиші зберігався на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 22 серпня, на усіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу ООС також зберігалася тиша. Серед воїнів ЗСУ немає бойових втрат і поранень.

"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Українські захисники продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", – йдеться в повідомленні.

Також підрозділи ООС готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 серпня українські військові на Донбасі зафіксували два порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Раніше ГУР Міноборони розповіло, що бойовиків помітили за мінуванням території, що зрештою призвело до травмування мирного мешканця.

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