Війська Росії готували загострення на Донбасі під прикриттям 9 Травня – розвідка

Вікторія Довгань Розслідування 17:01, 12.05.2020 Оновлено: 17:49, 12.05.2020

Головне управління розвідки дізналося про те, що командування російських окупаційних військ продовжує приховано підвищувати готовність до застосування з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, 9 травня під виглядом нібито забезпечення урочистих заходів окупанти застосували додаткову кількість транспортних засобів, зокрема з метою доставки боєприпасів для озброєння забороненого калібру на окремі вогневі позиції своїх артилерійських підрозділів.

Війська Росії на Донбасі
Вчасно

При цьому, противник посилив контроль за підтриманням боєздатності передових підрозділів, збільшивши кількість представників командного складу, який постійно перебуває у районах передових позицій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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