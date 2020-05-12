Війська Росії готували загострення на Донбасі під прикриттям 9 Травня – розвідка
Головне управління розвідки дізналося про те, що командування російських окупаційних військ продовжує приховано підвищувати готовність до застосування з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.
Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, 9 травня під виглядом нібито забезпечення урочистих заходів окупанти застосували додаткову кількість транспортних засобів, зокрема з метою доставки боєприпасів для озброєння забороненого калібру на окремі вогневі позиції своїх артилерійських підрозділів.
При цьому, противник посилив контроль за підтриманням боєздатності передових підрозділів, збільшивши кількість представників командного складу, який постійно перебуває у районах передових позицій.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше ГУР Міноборони України дізналося, що командування російсько-окупаційних військ на Донбасі готується до ротації передових підрозділів. Зокрема, формуються тактичні групи, які планується направити на передову в першій половині травня.
А на початку поточного місяця окупанти для приховування підготовки до загострення на фронті почали масовані обстріли позицій Об'єднаних сил із забороненої зброї.