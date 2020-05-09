Війська Росії атакували ЗСУ на Донбасі та поплатилися: багато поранених

За минулу добу, 8 травня, чотири військових ЗСУ отримали поранення в зоні ООС. При цьому українські захисники знищили одного російського окупанта та ще двох поранили.

Всього окупанти сім разів проводили обстріли позицій ОС на Донбасі, повідомляє пресцентр штабу. Противник застосував міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог вів вогонь по наших позиціях неподалік Широкино, близько Кам'янки, Мар'їнки, Авдіївки та Пісків..

"Об'єднані сили дали рішучу відповідь на всі вогневі провокації супротивника, змусивши російських найманців дотримуватися режиму припинення вогню", – йдеться у зведенні.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" противник вів вогонь біля Оріхового та Кримського.

З початку поточної доби, 9 травня, ворог обстріляв позиції ОС біля Кримського та Хутори Вільного. Втрат серед ЗСУ немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей працюють снайпери ФСБ Росії.

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