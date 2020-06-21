Війська Росії 28 разів за добу атакували ЗСУ: є поранені, – штаб ООС

У суботу, 20 червня, російсько-окупаційні війська 28 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок таких дій троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Ще одного захисника було поранено внаслідок дій окупантів цієї доби. Усіх воїнів оперативно було доставлено до лікувальних закладів та надана необхідна медична допомога, повідомляє пресцентр ООС на сторінці у Facebook.

У відповідь на провокації ЗСУ поранили одного загарбника. Зазначається, що минулої доби противник обстрілював ОС із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-ох мм мінометів, а також некерованих авіаційних ракет, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог стріляв:

поблизу Хутора Вільного – із 152-мм та 122-мм артилерійських систем і мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а згодом із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

біля Новоолександрівки, Шумів, Троїцького, Золотого-4, Оріхового та Попасної – з мінометів 122-го калібру;

неподалік Новозванівки, Луганського, Новотошківського і Кримського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

недалеко від Залізного – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь:

на підступах до Авдіївки і Широкиного – з мінометів калібру 82;

неподалік Павлополя – із цілого спектру піхотного озброєння, а також некерованих авіаційних ракет С-8.

"Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили та застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність", – йдеться у повідомленні.

В штабі ООС додають, що вже від початку цієї доби було зафіксовано 4 випадки порушення ворогом режиму припинення вогню. Російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" поблизу Шумів двічі відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Наших оборонців неподалік Залізного противник обстріляв із 120-мм мінометів, а захисників Кримського – із мінометів калібру 120 мм і 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Нині ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.

Зведення штабу ООС про ситуацію на Донбасі (Facebook пресцентру ООС)

Зведення штабу ООС про ситуацію на Донбасі 20 червня (Facebook пресцентру ООС)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області 20 червня затримали колишнього воїна АТО, який хотів підірвати госпіталь у Сєвєродонецьку і залізничну станцію у селищі Рубіжне.