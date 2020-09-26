Війська РФ знову влаштували обстріли на Донбасі, але ЗСУ "промовчали" – штаб ООС
Терористи стріляли біля Новолуганського
Окупанти застосували гранатомети
ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали, втрат немає
Російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, влаштувавши обстріл біля селища Новолуганське Донецької області.
Про це сказано в вечірньому зведенні штабу ООС в суботу, 26 вересня. Окупанти застосували станкові автоматичні гранатомети. Українські військові не застосували зброю у відповідь, оскільки обстріли "не несли загрози" і були неприцільними.
"В результаті пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників немає. У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається спокійною і контрольованою українськими воїнами", – сказано в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі російсько-окупаційні війська нарощують боєздатність армійських корпусів, збільшують мінні поля і розміщують боєприпаси в житлових масивах. Активність терористів зафіксували спостерігачі ОБСЄ і українські розвідники.