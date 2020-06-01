Війська РФ стягують на Донбас важке озброєння та прикриваються від ОБСЄ "COVID-19" – штаб ООС

Підтримувані РФ окупаційні війська навмисно скоюють провокаційні обстріли ділянок розведення та населених пунктів на Донбасі, а також систематично відмовляють патрулям ОБСЄ в доступі до непідконтрольних уряду України територій, "прикриваючись коронавірусом".

Також постійно фіксуються порушення з боку окупантів чинних домовленостей щодо відведення важкого озброєння. Про це йдеться в повідомленні української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на сторінці штабу ООС у Facebook.

Зокрема, минулого тижня спостерігачі СЦКК зафіксували обстріл населеного пункту Авдіївка, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок. На щастя, жертв і поранених серед цивільного населення немає.

Водночас безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ на окупованій території біля населеного пункту Тернове на Донеччині зафіксував розміщення трьох одиниць реактивної системи залпового вогню, а також 62 танки Т-72Б і Т-64.

"З метою приховування від патрулів СММ розміщення військової техніки з порушенням домовленостей на непідконтрольній урядові України території російські окупанти систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ, посилаючись на "поширення COVID-19" або на необґрунтовані накази їхніх командирів", – пояснюють у СЦКК, додаючи, що загалом із початку року були зафіксовані понад 452 подібні випадки.

Всі вказані факти підтверджуються представниками СММ ОБСЄ у їхніх щоденних звітах. Також зазначається, що російські загарбники продовжують демонструвати стійке небажання дотримуватися Мінських домовленостей та відверто ігнорують взяті на себе зобов’язання в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи.

"Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення конфлікту, збільшуючи кількість озброєння та військової техніки в безпосередній близькості до лінії зіткнення, чим наражають на небезпеку мирне населення в окупованих ними населених пунктах", – резюмують у СЦКК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в зоні ООС під ворожими обстрілами отримав поранення український військовий. Зокрема, 1 червня противник із безпілотного літального апарата скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил.