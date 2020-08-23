Війська РФ порушили тишу на Донбасі – штаб ООС

Терористи "Л/ДНР" один раз порушили перемир'я в Донбасі. Галінфо

За добу станом на ранок 23 вересня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в зведенні ООС в Facebook. Відзначається, що противник зробив один постріл з ручного протитанкового гранатомета у Мар'їнки. Військовослужбовці Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

З початку поточної доби, 23 серпня, в смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відзначено, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами.

Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання

Терористи на Донбасі відкрили вогонь з гранатомета (Facebook штабу ООС)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з початку доби 22 серпня в зоні проведення ООС зафіксований один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

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