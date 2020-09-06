Війська РФ не порушили перемир’я на Донбасі, але двоє воїнів ЗСУ зникли – штаб ООС

Двоє бійців ЗСУ зникли під час гасіння пожеж на Донбасі.

За добу 29 серпня ЗСУ не зафіксували на Донбасі порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає, однак двоє українських воїнів зникли під час гасіння масштабних пожеж. Ситуація ж у районі проведення ООС залишається повністю контрольованою, повідомляють у штабі операції на сторінці у Facebook.

Зазначається, що від початку цієї доби, 6 вересня, запроваджений режим припинення вогню на Донеччині й Луганщині зберігається повною мірою. У смугах відповідальності бригад ЗСУ не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.

У штабі ООС додали, що водночас військовослужбовці ЗСУ спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об'єднаних сил продовжують боротьбу з масштабними лісовими та степовими пожежами. Так, уже ліквідовано пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського.

Станом на ранок 6 серпня ліквідовано вогонь і поблизу Верхньоторецького. Проте під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил – пошуки бійців тривають.

Нині військовослужбовці й рятувальники гасять пожежу поблизу Луганського, а в районі населених пунктів Трьохізбенка – Лопаскине – Лобачеве осередки загорання вдалося локалізувати.

"Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції", – запевняють в штабі ООС.

Ранкове зведення штабу ООС щодо ситуації на Донбасі. Facebook Операція Об’єднаних сил

Як писав OBOZREVATEL, 4 вересня російські окупаційні війська порушили перемир'я, обстрілявши позиції ЗСУ в зоні проведення ООС на Донбасі. Зокрема, поблизу Авдіївки ворог здійснив постріли з гранатометів і декілька коротких черг – зі стрілецької зброї.

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