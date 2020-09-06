Війська РФ не порушили перемир’я на Донбасі, але двоє воїнів ЗСУ зникли – штаб ООС

За даними військових, запроваджений режим припинення вогню зберігається повною мірою
Водночас українські військовослужбовці й рятувальники продовжують боротися із пожежами на Донеччині й Луганщині
Так, біля Верхньоторецького полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє бійців ОС, їх нині шукають
Двоє бійців ЗСУ зникли під час гасіння пожеж на Донбасі.
За добу 29 серпня ЗСУ не зафіксували на Донбасі порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає, однак двоє українських воїнів зникли під час гасіння масштабних пожеж. Ситуація ж у районі проведення ООС залишається повністю контрольованою, повідомляють у штабі операції на сторінці у Facebook.
Зазначається, що від початку цієї доби, 6 вересня, запроваджений режим припинення вогню на Донеччині й Луганщині зберігається повною мірою. У смугах відповідальності бригад ЗСУ не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.
У штабі ООС додали, що водночас військовослужбовці ЗСУ спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об'єднаних сил продовжують боротьбу з масштабними лісовими та степовими пожежами. Так, уже ліквідовано пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського.
Станом на ранок 6 серпня ліквідовано вогонь і поблизу Верхньоторецького. Проте під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил – пошуки бійців тривають.
Нині військовослужбовці й рятувальники гасять пожежу поблизу Луганського, а в районі населених пунктів Трьохізбенка – Лопаскине – Лобачеве осередки загорання вдалося локалізувати.
"Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції", – запевняють в штабі ООС.
Ранкове зведення штабу ООС щодо ситуації на Донбасі. Facebook Операція Об’єднаних сил
Як писав OBOZREVATEL, 4 вересня російські окупаційні війська порушили перемир'я, обстрілявши позиції ЗСУ в зоні проведення ООС на Донбасі. Зокрема, поблизу Авдіївки ворог здійснив постріли з гранатометів і декілька коротких черг – зі стрілецької зброї.
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