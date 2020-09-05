У суботу, 5 вересня, на Донбасі дотримувався режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська не порушували тишу.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, ситуація на фронті "повністю контролюється українським воїнами".

"Захисники України не втрачають пильності і готові миттєво реагувати на будь-які дії противника", – відзначається в повідомленні.

При цьому робота над ліквідацією пожеж на території Луганської та Донецької областей триває. Мова про райони населених пунктів Трьохізбенка, Лобачеве, Лопаскине, Красногорівка, Гладосове, Валуйське.

Війська РФ дотримувалися режиму тиші на Донбасі – штаб ООС

Як писав OBOZREVATEL, незважаючи на оголошене перемир'я, Росія продовжує посилювати свої позиції на тимчасово окупованій території Донбасу.

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