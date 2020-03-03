Війська Путіна знищили ракетою вантажівка з бійцями ЗСУ: деталі пекельного удару

Російські окупанти поблизу села Нижньотепле керованою протитанковою ракетою знищили українську вантажівку КрАЗ з бійцями ХСУ.

Вона доставляла продукти харчування військовим, передає ТСН. В результаті удару один воїн загинув, двоє отримали поранення, ще двоє – контужені.

Стріляв по бійцям ЗСУ професіонал, адже розрахунок був здійснений на дальню дистанцію. Вантажівка їхала вздовж річки і вже під'їжджав до позицій українських захисників.

"Відстань становила понад три кілометри – це не можливо зробити не підготовленому. Можемо відзначити, що це російсько-окупаційні війська здійснили постріл", – підкреслив пресофіцер ТУ "Північ" Віталій Кирилов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятеро українських воїнів отримали поранення, ще двоє – бойове ураження під час зіткнень з терористами "Л/ДНР" на Донбасі 1 березня. Ще один воїн загинув.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram