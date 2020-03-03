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3 березня • оновлено в 07:09
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Війська Путіна знищили ракетою вантажівка з бійцями ЗСУ: деталі пекельного удару

7.5т
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Російські окупанти поблизу села Нижньотепле керованою протитанковою ракетою знищили українську вантажівку КрАЗ з бійцями ХСУ.

Вона доставляла продукти харчування військовим, передає ТСН. В результаті удару один воїн загинув, двоє отримали поранення, ще двоє – контужені.

Стріляв по бійцям ЗСУ професіонал, адже розрахунок був здійснений на дальню дистанцію. Вантажівка їхала вздовж річки і вже під'їжджав до позицій українських захисників.

"Відстань становила понад три кілометри – це не можливо зробити не підготовленому. Можемо відзначити, що це російсько-окупаційні війська здійснили постріл", – підкреслив пресофіцер ТУ "Північ" Віталій Кирилов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятеро українських воїнів отримали поранення, ще двоє – бойове ураження під час зіткнень з терористами "Л/ДНР" на Донбасі 1 березня. Ще один воїн загинув.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Один пiдopг света записался в небесную CKOTHЮ, еще двое пiдopгiв на разбор утиля...ну и ыщо два пiдopгa стали в очередь на суицид.
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Нужно побольше утилизировать укроскот
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Mega Death
Mega Death
С добрым утром. В каком то хуторе уже обочин дорог начали расчищать, чтоб на коленках встречать героя)))
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