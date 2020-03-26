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26 березня • оновлено в 12:06
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Війська Путіна змінили тактику на Донбасі і прикриваються "живим щитом"

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Російські окупанти на Донбасі знову повернулися до цинічної тактики "живого щита" – вони прикриваються мирними жителями і через їхні подвір'я ведуть щільні обстріли і снайперський вогонь по позиціях українських захисників.

При цьому в зону обстрілу потрапляють як військові, так і цивільні люди, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Терористи ведуть вогонь по ЗСУ, прикриваючись мирними жителями

Терористи ведуть вогонь по ЗСУ, прикриваючись мирними жителями

Скріншот відео

Терористи ведуть вогонь по ЗСУ, прикриваючись мирними жителями

Терористи ведуть вогонь по ЗСУ, прикриваючись мирними жителями

Скріншот відео

Для здійснення свого підступного плану в один з будинків, які знаходяться просто на лінії вогню, терористи спеціально повернули мирних жителів – чоловіка-інваліда, його цивільну дружину і двох дітей.

При цьому воїни ЗСУ практично позбавлені можливості вести контрснайперську боротьбу, оскільки в зону обстрілу потрапляють мирні люди. Що стосується російських окупантів, то їх не зупиняє навіть це.

"Вони стріляють по будь-якому руху, який побачать. Убили цивільного, а кілька тижнів тому машину цивільного обстріляли", – розповідає снайпер ЗСУ "Баррет".

Терористи ведуть вогонь по ЗСУ, прикриваючись мирними жителями

Терористи ведуть вогонь по ЗСУ, прикриваючись мирними жителями

Скріншот відео

Терористи ведуть вогонь по ЗСУ, прикриваючись мирними жителями

Терористи ведуть вогонь по ЗСУ, прикриваючись мирними жителями

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ДНР
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Муйню не надоело х@ерачить?
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