Війська Путіна зазнали великих втрат на Донбасі, багато вбитих

Розслідування 09:10, 4.05.2020 Оновлено: 10:03, 4.05.2020

Протягом 2-3 травня російсько-окупаційні війська на Донбасі зазнали великих втрат.

Як повідомив у Twitter офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан, 2 травня втрати противника становили п'ять осіб та одна одиниця озброєння.

Терористи на Донбасі

З них четверо терористів ліквідовано й одного поранено. Також знищено міномет калібру 120 мм.

3 травня війська РФ втратили дві людини – одна смерть і одне поранення.

Водночас у "ДНР" помер найманець Павло "Гроз" Кифорук, він покінчив життя самогубством.

Павло "Гроз" Кифорук
Twitter Анатолія Штірліца
Павло "Гроз" Кифорук і Ігор Гіркин
Twitter Анатолія Штірліца

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі помер 66-річний одіозний терорист "Л/ДНР" Михайло Чириков (Магадан), який був одним із головних рупорів пропаганди окупантів у ОРДЛО.

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