Війська Путіна зазнали великих втрат на Донбасі, багато вбитих

Протягом 2-3 травня російсько-окупаційні війська на Донбасі зазнали великих втрат.
Як повідомив у Twitter офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан, 2 травня втрати противника становили п'ять осіб та одна одиниця озброєння.
Терористи на Донбасі
З них четверо терористів ліквідовано й одного поранено. Також знищено міномет калібру 120 мм.
3 травня війська РФ втратили дві людини – одна смерть і одне поранення.
Водночас у "ДНР" помер найманець Павло "Гроз" Кифорук, він покінчив життя самогубством.
Павло "Гроз" Кифорук
Twitter Анатолія Штірліца
Павло "Гроз" Кифорук і Ігор Гіркин
Twitter Анатолія Штірліца
За уточненими данімі 02 травня Втрата противника додатково склалось 5 осіб та 1 ОВТ.- Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) May 4, 2020
Безповоротні 200 - 4 (3 – 6 омсп, 1 - 2 омсбр). Санітарні 300 – 1 (1 – 4 омсбр).
ОВТ - 1 міномет калібру 120 мм.
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Втрата Російсько-окупаційніх войск 03.05.2020 р. склалось 2 особини, з них:- Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) May 4, 2020
Безповоротні 200 – 1 (1 – 1 омсбр). Санітарні 300 – 1 (1 – 9 омсп).
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# 200_брігада- Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) May 3, 2020
02-03.05.2020 р Павло "Гроз" Кифорук пішов на концерт Кобзона. самоліквідація https://t.co/AeLO4PsynH
За інфу спасибі @ 666_mancer pic.twitter.com/f80lnYTb9T
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі помер 66-річний одіозний терорист "Л/ДНР" Михайло Чириков (Магадан), який був одним із головних рупорів пропаганди окупантів у ОРДЛО.
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