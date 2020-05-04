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4 травня • оновлено в 11:38
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/ Розслідування

Війська Путіна зазнали великих втрат на Донбасі, багато вбитих

9.5т
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Протягом 2-3 травня російсько-окупаційні війська на Донбасі зазнали великих втрат.

Як повідомив у Twitter офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан, 2 травня втрати противника становили п'ять осіб та одна одиниця озброєння.

Терористи на Донбасі

Терористи на Донбасі

З них четверо терористів ліквідовано й одного поранено. Також знищено міномет калібру 120 мм.

3 травня війська РФ втратили дві людини – одна смерть і одне поранення.

Водночас у "ДНР" помер найманець Павло "Гроз" Кифорук, він покінчив життя самогубством.

Павло "Гроз" Кифорук

Павло "Гроз" Кифорук

Twitter Анатолія Штірліца

Павло "Гроз" Кифорук і Ігор Гіркин

Павло "Гроз" Кифорук і Ігор Гіркин

Twitter Анатолія Штірліца

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі помер 66-річний одіозний терорист "Л/ДНР" Михайло Чириков (Магадан), який був одним із головних рупорів пропаганди окупантів у ОРДЛО.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
смерть війна Донбас
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
спасибо красная стрелочка мана,мы теперь знаем куда смотреть мана.включите коменты где всушники понесли потери,мы поплачем
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Плешивый карлик людоед прчется в бункере, коронавирус косит расеян....Скорее бы убрались зелёные твари к себе на паРашку.
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