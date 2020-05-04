Війська Путіна зазнали великих втрат на Донбасі, багато вбитих

Протягом 2-3 травня російсько-окупаційні війська на Донбасі зазнали великих втрат.

Як повідомив у Twitter офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан, 2 травня втрати противника становили п'ять осіб та одна одиниця озброєння.

Терористи на Донбасі

З них четверо терористів ліквідовано й одного поранено. Також знищено міномет калібру 120 мм.

3 травня війська РФ втратили дві людини – одна смерть і одне поранення.

Водночас у "ДНР" помер найманець Павло "Гроз" Кифорук, він покінчив життя самогубством.

Павло "Гроз" Кифорук Twitter Анатолія Штірліца

Павло "Гроз" Кифорук і Ігор Гіркин Twitter Анатолія Штірліца

За уточненими данімі 02 травня Втрата противника додатково склалось 5 осіб та 1 ОВТ.

Безповоротні 200 - 4 (3 – 6 омсп, 1 - 2 омсбр). Санітарні 300 – 1 (1 – 4 омсбр).

ОВТ - 1 міномет калібру 120 мм.

🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u - Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) May 4, 2020

Втрата Російсько-окупаційніх войск 03.05.2020 р. склалось 2 особини, з них:

Безповоротні 200 – 1 (1 – 1 омсбр). Санітарні 300 – 1 (1 – 9 омсп).

🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u - Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) May 4, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі помер 66-річний одіозний терорист "Л/ДНР" Михайло Чириков (Магадан), який був одним із головних рупорів пропаганди окупантів у ОРДЛО.

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