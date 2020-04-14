Війська Путіна застосували підлу тактику на Донбасі: у ЗСУ є поранені

Тимур Григоренко Розслідування 18:00, 14.04.2020 Оновлено: 18:32, 14.04.2020

На Донбасі збройні формування Росії чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Під обстрілом двоє українських військових отримали поранення.

Про це ввечері, 14 квітня, повідомляє пресцентр штабу ООС. Окупаційні війська застосували станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Ворог двічі обстріляв наші підрозділи біля Авдіївки та один раз поруч із Пісками. Проти наших захисників поблизу Красногорівки противник застосував станкові протитанкові гранатомети.

Війна на Донбасі

Українські військові відповіли на всі вогневі провокації супротивника, змусивши ворога повернутися до дотримання режиму припинення вогню. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські найманці на Донбасі сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил і нарвалися на потужну відсіч.

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