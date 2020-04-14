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14 квітня • оновлено в 18:34
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Війська Путіна застосували підлу тактику на Донбасі: у ЗСУ є поранені

1.4т
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На Донбасі збройні формування Росії чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Під обстрілом двоє українських військових отримали поранення.

Про це ввечері, 14 квітня, повідомляє пресцентр штабу ООС. Окупаційні війська застосували станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Ворог двічі обстріляв наші підрозділи біля Авдіївки та один раз поруч із Пісками. Проти наших захисників поблизу Красногорівки противник застосував станкові протитанкові гранатомети.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Українські військові відповіли на всі вогневі провокації супротивника, змусивши ворога повернутися до дотримання режиму припинення вогню. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські найманці на Донбасі сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил і нарвалися на потужну відсіч.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас ООС Збройні сили України
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Повезло пацанам! А может самострел?
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Правильно, мочите друг друга
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Уже почти две команды ВСУшных калек собралось.
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