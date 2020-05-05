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5 травня • оновлено в 11:35
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Війська Путіна запустили ракету по мирному населенню: з'явилася офіційна заява

6.7т
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У понеділок, 4 травня, найманці Росії запустили по житлових кварталах на Донбасі некеровану авіаційну ракету.

Атаку підтвердив 5 травня пресцентр Об'єднаних сил на сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Вчора в околицях Павлополя, за декілька десятків метрів від житлових будинків українськими військовослужбовцями була виявлена некерована авіаційна ракета С-8. За попередньою інформацією, ракета була випущена напередодні російсько-окупаційними військами у напрямку населеного пункту Верхньошироківське. На щастя, вона не розірвалася. Ніхто з місцевих жителів не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Війська Путіна запустили ракету по мирному населенню

Війська Путіна запустили ракету по мирному населенню

Пресцентр ОС

Цей випадок був задокументований відповідними слідчими органами, після чого інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили ракету на місці шляхом підриву.

У штабі ООС припустили, що запуск С-8 був здійснений із саморобної наземної пускової установки.

Війська Путіна запустили ракету по мирному населенню

Війська Путіна запустили ракету по мирному населенню

Пресцентр ОС

Війська Путіна запустили ракету по мирному населенню

Війська Путіна запустили ракету по мирному населенню

Пресцентр ОС

"Оскільки ракета некерована, очевидним є той факт, що окупанти цілилися безпосередньо в напрямку населеного пункту. Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне ставлення до місцевого населення і свідомо піддали мирних громадян небезпеці", – резюмували в українському штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про знайдений снаряд 4 травня першою заявила прокуратура Донецької області. За фактом атаки відкрили кримінальне провадження.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ООС
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Так называемая "т,ретья си,ла" - на,цистские "до,бробаты" продолжают провокационные обстрелы позиций восточных ре,спубликанцев, а затем ВСУ с целью сорвать мирные соглашения и продолжить любой ценой эскалацию военных действий с последующей ГИ,БЕЛЬЮ УКРАИНЦЕВ и разрушением их городов и сёл. Подобная мер,зостная подлость со стороны ба,нд.ерл,огов станет основанием для неминуемой и суровой кары, которая постигнет их в недалёком будущем.
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