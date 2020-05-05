Війська Путіна запустили ракету по мирному населенню: з'явилася офіційна заява

У понеділок, 4 травня, найманці Росії запустили по житлових кварталах на Донбасі некеровану авіаційну ракету.

Атаку підтвердив 5 травня пресцентр Об'єднаних сил на сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Вчора в околицях Павлополя, за декілька десятків метрів від житлових будинків українськими військовослужбовцями була виявлена некерована авіаційна ракета С-8. За попередньою інформацією, ракета була випущена напередодні російсько-окупаційними військами у напрямку населеного пункту Верхньошироківське. На щастя, вона не розірвалася. Ніхто з місцевих жителів не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Війська Путіна запустили ракету по мирному населенню Пресцентр ОС

Цей випадок був задокументований відповідними слідчими органами, після чого інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили ракету на місці шляхом підриву.

У штабі ООС припустили, що запуск С-8 був здійснений із саморобної наземної пускової установки.

Війська Путіна запустили ракету по мирному населенню Пресцентр ОС

Війська Путіна запустили ракету по мирному населенню Пресцентр ОС

"Оскільки ракета некерована, очевидним є той факт, що окупанти цілилися безпосередньо в напрямку населеного пункту. Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне ставлення до місцевого населення і свідомо піддали мирних громадян небезпеці", – резюмували в українському штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про знайдений снаряд 4 травня першою заявила прокуратура Донецької області. За фактом атаки відкрили кримінальне провадження.

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