Війська Путіна вдарили важкою зброєю по ЗСУ на Донбасі: пролилася кров

У понеділок, 16 березня, збройні формування Російської Федерації знову відкрили вогонь на Донбасі, поранивши українського військовослужбовця.
Обстріли зокрема велися під населеним пунктом Піски. Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Терористи використовували для нападу заборонене "Мінськом" озброєння: стріляли з мінометів калібру 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Війська Путіна вдарили важкою зброєю по ЗСУ
Вільне Радіо
Із початку поточної доби, 17 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" був зафіксований обстріл поблизу населеного пункту Березове. Вогонь відкрили зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Обстріли 16 березня
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 5 обстрілів, а саме:
двічі недалеко від населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поруч із Лебединським – з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поблизу населеного пункту Славне – зі стрілецької зброї.
Ситуація на Донбасі
mediarnbo.org
Два обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поруч із Новотошківським – зі протитанкового ракетного комплексу;
недалеко від населеного пункту Хутір Вольний – із 82-мм мінометів – 3 міни.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня терористи поранили чотирьох українських військовослужбовців на Донбасі
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".