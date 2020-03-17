Війська Путіна вдарили важкою зброєю по ЗСУ на Донбасі: пролилася кров

У понеділок, 16 березня, збройні формування Російської Федерації знову відкрили вогонь на Донбасі, поранивши українського військовослужбовця.

Обстріли зокрема велися під населеним пунктом Піски. Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Терористи використовували для нападу заборонене "Мінськом" озброєння: стріляли з мінометів калібру 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Із початку поточної доби, 17 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" був зафіксований обстріл поблизу населеного пункту Березове. Вогонь відкрили зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли 16 березня

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 5 обстрілів, а саме:

двічі недалеко від населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поруч із Лебединським – з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;

неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Славне – зі стрілецької зброї.

Ситуація на Донбасі mediarnbo.org

Два обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поруч із Новотошківським – зі протитанкового ракетного комплексу;

недалеко від населеного пункту Хутір Вольний – із 82-мм мінометів – 3 міни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня терористи поранили чотирьох українських військовослужбовців на Донбасі

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