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17 березня • оновлено в 07:47
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/ Розслідування

Війська Путіна вдарили важкою зброєю по ЗСУ на Донбасі: пролилася кров

1.3т
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У понеділок, 16 березня, збройні формування Російської Федерації знову відкрили вогонь на Донбасі, поранивши українського військовослужбовця.

Обстріли зокрема велися під населеним пунктом Піски. Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Терористи використовували для нападу заборонене "Мінськом" озброєння: стріляли з мінометів калібру 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війська Путіна вдарили важкою зброєю по ЗСУ

Війська Путіна вдарили важкою зброєю по ЗСУ

Вільне Радіо

Із початку поточної доби, 17 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" був зафіксований обстріл поблизу населеного пункту Березове. Вогонь відкрили зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли 16 березня

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 5 обстрілів, а саме:

  • двічі недалеко від населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поруч із Лебединським – з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу населеного пункту Славне – зі стрілецької зброї.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

Два обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поруч із Новотошківським – зі протитанкового ракетного комплексу;

  • недалеко від населеного пункту Хутір Вольний – із 82-мм мінометів – 3 міни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня терористи поранили чотирьох українських військовослужбовців на Донбасі

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС Донбас Новини Донбасу
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
не надо носить шевроны,что вы в о йска путина.,ни кто бв не понял кто ударил
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