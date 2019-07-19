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Війська Путіна стягнули на Донбас "Гради" і танки: в ОБСЄ забили на сполох

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У зоні бойових дій на Донбасі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала величезну кількість російських реактивних систем залпового вогню "Град" і танків.

Це підтверджує той факт, що окупанти не мають наміру дотримуватися Мінських домовленостей, повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook.

Зокрема у звіті СММ ОБСЄ від 18 липня вказано, що поблизу селища Хрустальне на Луганщині було помічено 22 РСЗО БМ-21 "Град". Вони розташовувалися із порушенням лінії відведення, визначеної для цього типу озброєння Мінськими домовленостями.

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"Гради"

"Гради"

"РБК-Україна"

Крім того, представники місії зафіксували 18 одиниць озброєння, розташованого за межами певних місць зберігання. Так, 14 липня в районі Шимшинівки на Луганщині виявлено 11 танків, а 17 липня, неподалік від села Тернове, було помічено ще сім.

"Незважаючи на неодноразові заяви щодо виконання Мінських домовленостей, збройні формування Російської Федерації та їхні найманці і далі продовжують ігнорувати й грубо порушувати зазначені в домовленостях вимоги щодо відведення важкого озброєння", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 00:01 неділі, 21 липня, на Донбасі має розпочатися "хлібне" перемир'я. Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню. За словами представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську Романа Безсмертного, є ймовірність того, що режим тиші збережеться назавжди.

Він також підкреслив, що незважаючи на заборону вогню під час "хлібного" перемир'я на Донбасі, українським захисникам дозволено стріляти у відповідь в разі порушення режиму тиші з боку окупантів.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ОБСЄ ООС
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Слепые да будут зрячими!
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Хохлопедренко Адольф Бандерович
Хохлопедренко Адольф Бандерович
""!!! огромное количество российских реактивных систем залпового огня "Град" и танков."" В отчетах ОБСЕ нет слов "российских и огромное". Вранье - залог "успеха" всех укроЗМЫ. Практически во всех отчетах ОБСЕ фиксируются фокты разрушений гражданских объектов домов школ, больниц и конкретные жертвы среди мирного наснления в результате обстрелов укронацистов.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Ну это не серьезно …. 11 танков 22 урала (возможно с градом) - Обоз ты мельчаешь - где те армады в 5000 танков 10000 бмп сотни градов и огромного стада Чебурашек выжигающих сотни квадратных километров … тпфу….
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