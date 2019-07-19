Війська Путіна стягнули на Донбас "Гради" і танки: в ОБСЄ забили на сполох

У зоні бойових дій на Донбасі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала величезну кількість російських реактивних систем залпового вогню "Град" і танків.

Це підтверджує той факт, що окупанти не мають наміру дотримуватися Мінських домовленостей, повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook.

Зокрема у звіті СММ ОБСЄ від 18 липня вказано, що поблизу селища Хрустальне на Луганщині було помічено 22 РСЗО БМ-21 "Град". Вони розташовувалися із порушенням лінії відведення, визначеної для цього типу озброєння Мінськими домовленостями.

"Гради" "РБК-Україна"

Крім того, представники місії зафіксували 18 одиниць озброєння, розташованого за межами певних місць зберігання. Так, 14 липня в районі Шимшинівки на Луганщині виявлено 11 танків, а 17 липня, неподалік від села Тернове, було помічено ще сім.

"Незважаючи на неодноразові заяви щодо виконання Мінських домовленостей, збройні формування Російської Федерації та їхні найманці і далі продовжують ігнорувати й грубо порушувати зазначені в домовленостях вимоги щодо відведення важкого озброєння", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 00:01 неділі, 21 липня, на Донбасі має розпочатися "хлібне" перемир'я. Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню. За словами представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську Романа Безсмертного, є ймовірність того, що режим тиші збережеться назавжди.

Він також підкреслив, що незважаючи на заборону вогню під час "хлібного" перемир'я на Донбасі, українським захисникам дозволено стріляти у відповідь в разі порушення режиму тиші з боку окупантів.

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