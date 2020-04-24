Війська Путіна розв'язали криваві бої на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат

Троє українських воїнів отримали поранення внаслідок підступних дій збройних формувань Російської Федерації, які 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі 23 квітня.

Водночас наші захисники не залишили провокації ворога без відповіді, втрати противника уточнюються. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Загалом упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Так, більшість порушень була зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де ворог 13 разів обстріляв підрозділи ОС:

тричі біля Новомихайлівки – з гранатометів різних систем;

двічі поблизу Павлополя – з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем;

у напрямку Мар'їнки – з мінометів 82-го калібру – 11 мін;

неподалік Широкиного – з 82-мм міномета та підствольних гранатометів;

поблизу Новоселівки-2, Авдіївки, Новотроїцького та тричі біля Старогнатівки – з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ вдалися до двох обстрілів:

поблизу Оріхового – з міномету калібру 82 мм;

біля Новозванівки – з автоматичних станкових гранатометів.

Ситуація в зоні ООС на Донбасі 23 квітня mediarnbo.org

"Минулої доби наші військовослужбовці, надійно утримуючи оборону, діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Будь-які злочинні намагання збройних формувань РФ загострити ситуацію в районі операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися підрозділами зі складу Об’єднаних сил за допомогою наявних вогневих засобів", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що початку цієї доби російські найманці вже двічі обстріляли наших захисників. По позиціях в районі Оріхового вони відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм, а по опорних пунктах поблизу Павлополя – із мінометів калібру 82 мм. У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби.

За нинішню добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи на Донбасі продовжують використовувати період карантину через коронавірус для дестабілізації на фронті. За даними ГУР Міноборони, окупанти встановлюють додаткові мінні поля, в тому числі на потенційних ділянках розведення військ, в безпосередній близькості від доріг і сільськогосподарських угідь.